Украина задумала доставить свой флаг на Луну

Украина решила доставить на Луну свой государственный флаг. Полет пройдет в рамках совместной миссии с британской компанией Spacebit. Об этом сообщил «Укроборонпром».

Как уточнили в пресс-службе концерна, британская компания реализует миссию в партнерстве с предприятиями из разных стран. На Луну планируют доставить разное исследовательское оборудование. В создании техники принимала участие украинская сторона.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология зеленого, или безотходного, производства», — отметили в «Укроборонпром».

Основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк подчеркнул, что для компании является большой честью быть той командой, благодаря которой на поверхности Луны установят украинский флаг.

Старт миссии наметили на весну 2022 года. Полет станет первой украинской миссией на Луну. Spacebit является частной компанией, разрабатывающей технологии космической робототехники для полетов на Луну и другие планеты.