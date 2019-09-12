  • Украина задолжала горнякам более 32 млн долларов

    12 сентября 2019, 11:34

    Алена Макаренко

    Власти Украины задолжали шахтерам более 32 миллионов долларов. Об этом в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщило РИА ФАН.
    Украина задолжала горнякам более 32 млн долларов

    «Общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 800 миллионов (более 32 миллионов долларов по курсу Национального банка)», — сообщи он.

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    По словам Волынца, некоторым горнякам не выплачивали зарплату в полном объеме с июня.

    Глава профсоюза предупредил, что шахтеры «не намерены терпеть такое пренебрежение со стороны министерства энергетики и охраны окружающей среды и других органов власти». В связи с этим рабочие вскоре могут начать забастовки. При таком развитии событий Независимый профсоюз горняков Украины, как и всегда, встанет на сторону рабочих.

    Власти пока никак не отреагировали на претензии горняков. По этой причине вопрос о закупке и поставке угля в больших объемах посредническими компаниями из России официально не комментируется.

    Украинские шахтеры уже много раз устраивали митинги в Киеве и областях страны. Горняки требуют выплаты долгов по зарплате и протестуют против решения властей закрыть некоторые шахты.