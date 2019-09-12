Украина задолжала горнякам более 32 млн долларов

«Общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 800 миллионов (более 32 миллионов долларов по курсу Национального банка)», — сообщи он.

Украинские горняки отказались работать из-за долгов по зарплате Подробнее

По словам Волынца, некоторым горнякам не выплачивали зарплату в полном объеме с июня.

Глава профсоюза предупредил, что шахтеры «не намерены терпеть такое пренебрежение со стороны министерства энергетики и охраны окружающей среды и других органов власти». В связи с этим рабочие вскоре могут начать забастовки. При таком развитии событий Независимый профсоюз горняков Украины, как и всегда, встанет на сторону рабочих.

Власти пока никак не отреагировали на претензии горняков. По этой причине вопрос о закупке и поставке угля в больших объемах посредническими компаниями из России официально не комментируется.

Украинские шахтеры уже много раз устраивали митинги в Киеве и областях страны. Горняки требуют выплаты долгов по зарплате и протестуют против решения властей закрыть некоторые шахты.