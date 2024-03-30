Эксклюзив 30 марта 2024, 19:35 Украина: забыть все! Писатель Беседин: Украина выбрала путь беспамятства и деменции РИА «Новости»

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Украинский институт национальной памяти признал писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами российской имперской политики». Это еще раз подтвердило тот факт, что страна во главе с режимом Зеленского выбрала путь беспамятства и разрушения, отметил в своей колонке для «360» писатель и публицист Платон Беседин.

Какое отличительное свойство антиутопии? Там обязательно борются с прошлым и обязательно бьются с культурой. В самой лютой, эталонной антиутопии сражаются одновременно и с тем, и с другим.

Украина тут — стопроцентный образец того, как из страны с колоссальным наследием превратиться в выжженное поле, в звенящую ненавистью пустоту.

Казалось бы, можно ли чему-то удивляться, читая украинские новости? Однако всякий раз удивляешься. Вот и на этот раз дурни позабавили.

Украинский институт национальной памяти назвал недопустимым сохранение в стране памятников и географических названий, связанных с теми деятелями искусства, которые «предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому». Кто это?

О, друзья, список тех, кто «лил негатив в украинскую сторону», изумляет. Речь идет о Михаиле Булгакове, Иосифе Бродском, Александре Солженицыне (этот везде не свой). За что-то угодили под раздачу и декабристы.

Оказалось, что люди, наказанные царем и отправленные в ссылку, выражали «имперские настроения». Ну-ну. Кого дальше врагом в Киеве объявят? Чаадаева?

Булгакова, честно сказать, особенно жаль. Я помню его чудесный музей на Андреевском спуске, который сам не раз посещал. Помню памятник ему и чудесную Андреевскую церковь, которую, правда, захватили раскольники.

Да и сам Андреевский спуск был великолепен в своей магнетической поэзии красот и смыслов. Ключевое слово — «был». Что они сделали с ним? А ведь сколько туристов ехали туда именно благодаря Булгакову! Теперь если и поедут, то исключительно ради секс-туризма.

Украина давно хочет быть Европой. Но трагедия в том, что в некоторых аспектах Европа сама становится Украиной.

Если же мы берем лучшие образцы Старого Света, то им свойственно расширение пространства. Как делают в какой-нибудь Швейцарии? Жил поэт в доме — хоп, делают тут музей, хоп, прокладывают экскурсионный маршрут.

Поэт этот, может, весьма посредственный и малоизвестный, но его восславляют. Ибо выгодно. Ибо правильно. Всем на пользу.

Когда я выступал в украинских телеэфирах (да, были такие времена), то говорил одну простую и эффективную вещь: Украине, наоборот, необходимо претендовать на любые культурные и цивилизационные ценности максимально.

Надо говорить: это наше и вот это наше. Потом эту мысль, будучи в советниках президента, активно педалировал Арестович. Да и вообще умные люди понимали правильность такого пути, разделяли.

Однако Украина решила остаться без всего и, действительно, на радость врагам превратиться в руины. Оттого собралась отказаться от всего. Уже во многом отказалась.

Понятно, что Украинский институт национальной памяти — бандеровская и нацистская организация, сделанная селюками для селюков, но фокус-то в другом. Он в том, что старый мир разрушили, но нового-то не создали ничего. И не создадут.

Потому что пустота, потому что дыра. Скоро договорятся до того, что Шухевич* и Бандера* были выдающимися поэтами. Ведь кого еще назначать? Одной Лесей Украинкой сыт не будешь.

Да, Украина сегодня стреляет себе не просто в ногу — в голову и ходит, как дура, с простреленной головой. Это приводит к коллективному безумию, когда на месте страны возникает зияющая пустота, неспособная дать ни-че-го, кроме агрессии, ненависти, крови.

Фильм со Шварценеггером назывался «Вспомнить все». Фильм с Зеленским, снимающийся в реальном времени, должен называться «Забыть все» — он нечто среднее между хоррором и сюрреалистической трагикомедией.

И я пишу это без злой иронии или желчного сарказма — наоборот, исключительно с грустью. Потому что Украина имела все шансы идти путем сильного, независимого, идентичностного государства.

Я жил там — я видел. Все основания для того были, все предпосылки. Однако для Украины выбрали иной путь — путь беспамятства и деменции. И это умертвило ее. Что же, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Таков их выбор. Таков их путь.

*Степан Бандера — украинский националист, лидер Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) — обе организации запрещенные в России.

** Роман Шухевич — один из военных руководителей запрещенных в России Организации украинских националистов* (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).