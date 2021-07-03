Украина «забыла» про еще один коренной народ

Гагаузы, которые проживают на территории Украин и не имеют собственного государства, не попали в список коренных народов страны. Об этом «Страна.ua» сообщил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

«Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины», — процитировало издание его слова.

Димчогло отметил, что властям предлагали поправки к этому закону, в которых народ учитывался в числе коренных. Однако закон приняли очень быстро и их не внесли.

Он пояснил, что сейчас в гагаузских районах Украины школьникам преподают родной язык с 1 по 11 класс. Если поправки так и не внесут и народ перестанет считаться коренным, дети смогут учить свой язык только с первого по четвертый классы.

Гагаузы не имеют собственной страны. Они живут в Молдавии и на Украине, а также в некоторых районах России.

Закон, о котором идет речь, не включает в перечень коренных народов Украины не только гагаузов, но и русских. При этом в документе отдельно прописаны крымские татары, караимы и крымчаки, которые сформировались на территории Крыма. Их продолжают считать коренными народами Украины, несмотря на принадлежность Крыма России.