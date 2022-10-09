Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги — Госпогранкомитет Белоруссии | 360°

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Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги — Госпогранкомитет Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии: Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги

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Украинская сторона уничтожила практические все приграничные мосты и заминировала дороги, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Обстановку на южном направлении он назвал сложной, сообщил телеканал СТВ.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — подчеркнул Лаппо. По его словам, украинские силовики «ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах».

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участии республики в спецоперации. Он подчеркнул, что страна не позволит атаковать российских военных с территории страны, сообщило издание «Утро.ру».

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При необходимости Белоруссия способна привлечь до полумиллиона военнообязанных, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. По его словам, речь идет о «подготовленном резерве».

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что на западе Белоруссии в лице Польши находится НАТО, а на юге — Украина. Властям республики следует быть готовой обороняться, отметил эксперт.

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