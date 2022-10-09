Мир 09 октября 2022, 21:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги — Госпогранкомитет Белоруссии Госпогранкомитет Белоруссии: Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская сторона уничтожила практические все приграничные мосты и заминировала дороги, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Обстановку на южном направлении он назвал сложной, сообщил телеканал СТВ.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — подчеркнул Лаппо. По его словам, украинские силовики «ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах».

Реклама

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участии республики в спецоперации. Он подчеркнул, что страна не позволит атаковать российских военных с территории страны, сообщило издание «Утро.ру».

Реклама

При необходимости Белоруссия способна привлечь до полумиллиона военнообязанных, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. По его словам, речь идет о «подготовленном резерве».

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что на западе Белоруссии в лице Польши находится НАТО, а на юге — Украина. Властям республики следует быть готовой обороняться, отметил эксперт.

4 0 1 0 0 2