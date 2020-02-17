Украина вызвала представителя России, чтобы выразить протест из-за рыбаков
Как указано на сайте ведомства, дипломату передали требование к России освободить рыбаков, их судно и весь инвентарь.
«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», — сообщается в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские пограничники арестовали в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины, которые к этому моменту успели выловить более 290 экземпляров камбалы-калкана. Капитан корабля не оказал сопротивления, задержанные сейчас находятся в порту Керчи.
Один из браконьеров признался в незаконной ловле. ФСБ опубликовало видео допроса.