Украина выступила за расширение антироссийских санкций | 360°

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Украина выступила за расширение антироссийских санкций

НАПК Украины призвало США включить в санкционные списки еще более 1,4 тысячи россиян

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Введенные США санкции против России на Украине сочли недостаточными. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) страны выступили за расширение ограничительных мер.

В списки НАПК предложило добавить 1413 руководителей и владельцев российских предприятий. Об инициативе украинское агентство написало в своем Telegram-канале после обработки данных по уже наложенным США санкциям.

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«НАПК <…> обнаружило, что на руководство и владельцев [российских] организаций не наложены санкции», — сказано в публикации.

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Упомянутое количество бизнесменов агентство призвало включить в санкционный перечень. Список НАПК уже направило в украинский МИД, чтобы синхронизировать примененные американцами ограничения с украинскими.

В список, заметили в НАПК, добавили руководителей, владельцев или учредителей нескольких российских банков, в том числе ЦБ РФ.

Украинская сторона также предложила американским коллегам применить санкции против топ-менеджеров «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Новатека» и руководству предприятий ВПК.

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