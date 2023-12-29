Мир 29 декабря 2023, 07:29 Украина выслужилась перед Западом, запланировав новую мобилизацию Депутат Дубинский: Украина пойдет на новую мобилизацию ради помощи Запада РИА «Новости»

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Законопроект о мобилизации на Украине примут в срочном порядке, чтобы продемонстрировать Западу готовность к продолжению борьбы и получать от него новую помощь. Таким мнением поделился подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, который ведет через адвокатов.

Он счет очевидным то, что законопроект с «драконовскими нормами» писали и/или согласовывали в офисе президента Украины, он не являлся личной инициативой кабмина.

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«На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров. Это демонстрация того, что Украина готова к продолжению борьбы, а деньги партнеров <…> нужны, чтобы вооружить новобранцев. <…> По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнеров продолжить финансирование сопротивления», — рассудил Дубинский.

Он отметил, что принятие нового проекта могут назвать «кровавой сделкой», однако таковы реалии: спонсоры «готовы финансировать только успехи», а для успехов нужны штурмовые группы, для их формирования — «жестокая мобилизация».

Внесенный в Раду законопроект о новых правилах мобилизации подразумевает, в частности, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и сильное сужение перечня не подлежащих мобилизации лиц.