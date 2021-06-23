Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма

Правительство Украины вышло из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Решение приняли на заседании правительства страны.

«По итогам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма, подписанном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде», — сказано в пояснительной записке к документу.

Также Украина вышла из соглашения о Совете по туризму государств — участников СНГ, подписанного 30 мая 2012 года.

Ранее глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина может покинуть Содружество Независимых Государств, только если власти страны сами этого захотят. При этом взносы украинские власти отказались платить еще в 2013 году.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения Крыма Украине» россиян, переехавших на остров, выдворят. А недвижимость, которую они купили за свои деньги, заберут.