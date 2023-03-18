Мир 18 марта 2023, 00:09 Украина вышла из соглашения с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами Зеленский разорвал договора с Россией о надзоре за стратегическими ракетными комплексами РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения с Россией о контроле за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов (СРК). Соответствующая информация появилась на сайте главы киевского режима.

«Прекратить действие соглашения <…> о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических сил, расположенных на их территориях», — говорится в публикации.

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Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины сообщил выходе из договора российской стороне. Соглашение действовало с осени 1993 года. Его подписание происходило в Ялте.

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В конце февраля Украина вышла из трех соглашений. По словам представителя киевского режима Тараса Мельничука, они касались пограничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, а также вопросов СНГ. Также украинские власти вышли из соглашения с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива, которое регламентировало заход военных и гражданских судов в акватории.