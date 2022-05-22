Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в ВОВ

Верховная рада одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом 22 мая написала в своем Telegram-канале лидер украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Она назвала эту инициативу значимой.

«Парламент проголосовал за ряд важных ратификаций. Речь о проекте закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сообщила Шуляк.

Также принят закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств — участников Содружества Независимых Государств.

В разных странах Европы демонтируют памятники советским солдатам. В Латвии решили снести памятник Освободителям Риги, несмотря на протест местных жителей. Ранее мемориалы осквернили в Румынии, Словакии, Польше. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в конце марта поручил провести проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше.