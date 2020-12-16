Украина вышла из соглашений с СНГ по атомной энергии
Власти Украины заявили, что выходят из международных договоров, заключенных странами СНГ. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Среди этих договоров три соглашения в сфере атомной энергии. Решение объясняется тем, что правовая база сотрудничества устарела и необходимо ее пересмотреть.
Всего Украина покинула пять соглашений.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что Украина находится под контролем извне, поэтому поменять власть можно только с помощью очередной революции.