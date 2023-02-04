04 февраля 2023, 17:32
Украина вышла из соглашений с Россией о совместном исследовании космоса
Представитель кабмина Украины Матвийчук сообщил о разрыве соглашений с Россией по космосу
Правительство Украины в одностороннем порядке остановило соглашение 1996 года о совместном исследовании космического пространства с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», — написал он.
Реклама
Мельничук добавил, что также прекращается действие протокола 2010 года, которым правительства России и Украину внесли изменения в текст прошлого договора о сотрудничестве по исследованию космоса.
Реклама
В конце декабря 2022 года Министерство иностранных дел России сообщило о том, что прекратило действовать соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях с Украиной. Оно действовало 12 лет.
Россия
Украина
Космос
Реклама
Реклама