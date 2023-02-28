28 февраля 2023, 21:34
Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ
Депутат Мельничук: Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией
Киевский режим вышел из трех соглашений, которые касаются пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
«Прекращено действие Соглашения между кабмином Украины и правительством России о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу», — сказал он.
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Мельничук напомнил, что документ подписали 18 октября 2011 года в Донецке. Правительство Украины разорвало аналогичный договор с Белоруссией, который заключили еще в 1995 году. Также киевский режим вышел из Соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств — участников Содружества Независимых Государств спецтехники и других материальных средств.
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Во вторник, 28 февраля, президент России Владимир Путин официально приостановил участие России в выполнении норм Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответстующее предложение он глава государства озвучил во время послания Федеральному собранию.
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