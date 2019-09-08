Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя так называемых „местных выборов“», — сказано в заявлении ведомства.

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Министерство отметило, что полуостров является «временно оккупированной территорией Украины», а проведение голосования нарушает Конституцию страны и Международного права.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — заявили в МИД.

Также украинская сторона призвала страны усилить давление на Россию и вернуть Крым в состав государства.

«Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая нормализация и налаживание диалога вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям», — заверили в Киеве.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума на полуострове. Сегодня, 8 сентября, там проходят выборы в рамках единого дня голосования. Население выбирает депутатов Государственного совета РК и органов муниципальных образований.