  • Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

    08 сентября 2019, 15:10

    Дарья Бунякова

    МИД Украины продолжает выражать протесты против тех или иных событий в Крыму. На этот раз министерству не понравилось проведение выборов на полуострове в единый день голосования, из-за чего Киев потребовал усилить санкционное давление на Россию.
    Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

    «МИД Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя так называемых „местных выборов“», — сказано в заявлении ведомства.

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    Министерство отметило, что полуостров является «временно оккупированной территорией Украины», а проведение голосования нарушает Конституцию страны и Международного права.

    «Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — заявили в МИД.

    Также украинская сторона призвала страны усилить давление на Россию и вернуть Крым в состав государства.

    «Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая нормализация и налаживание диалога вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям», — заверили в Киеве.

    Крым вернулся в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума на полуострове. Сегодня, 8 сентября, там проходят выборы в рамках единого дня голосования. Население выбирает депутатов Государственного совета РК и органов муниципальных образований.