Мир 10 февраля 2023, 04:40 Украина выразила готовность использовать британские ракеты для ударов по Крыму — СМИ Times: Украина готова использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму РИА «Новости»

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Украина готова применять британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Такое мнение высказал обозреватель The Times Джордж Гриллс. Источники подтвердили, что в Киеве рассматривают подобный сценарий.

«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», — написал Гриллс в материале.

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Издание подтвердило версию обозревателя, ссылаясь на источники в министерстве обороны Украины — киевский режим рассматривает подобный сценарий.

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«Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено», — добавил Гриллс.

В материале указано, что речь идет об отправке на Украину ракет дальностью 241 километр и 563 километра. Поставка таких дальнобойных вооружений со стороны Британии будет означать, что Лондон пошел дальше США в поддержке Украины.

Поставка дальнобойных систем вооружения на Украину, которую анонсировала Великобритания, повлечет эскалацию конфликта, считают российские дипломаты. Они уверены, что такое вооружение Украина использует для бомбежки мирного населения Донбасса.