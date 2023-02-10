10 февраля 2023, 04:40
Украина выразила готовность использовать британские ракеты для ударов по Крыму — СМИ
Times: Украина готова использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму
Украина готова применять британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Такое мнение высказал обозреватель The Times Джордж Гриллс. Источники подтвердили, что в Киеве рассматривают подобный сценарий.
«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», — написал Гриллс в материале.
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Издание подтвердило версию обозревателя, ссылаясь на источники в министерстве обороны Украины — киевский режим рассматривает подобный сценарий.
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«Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено», — добавил Гриллс.
В материале указано, что речь идет об отправке на Украину ракет дальностью 241 километр и 563 километра. Поставка таких дальнобойных вооружений со стороны Британии будет означать, что Лондон пошел дальше США в поддержке Украины.
Поставка дальнобойных систем вооружения на Украину, которую анонсировала Великобритания, повлечет эскалацию конфликта, считают российские дипломаты. Они уверены, что такое вооружение Украина использует для бомбежки мирного населения Донбасса.
Великобритания
Украина
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