Мир 03 июня 2023, 16:52 Украина выразила демарш Венгрии из-за ролика с картой страны без Крыма МИД Украины сделал демарш Венгрии за публикацию видео с картой без Крыма piqsels

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Министерство иностранных дел Украины выразило Венгрии официальный демарш за публикацию правительством страны ролика, в котором показана карта страны без Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии сделал официальный демарш Будапешту», — приводит текст заявления привело РИА «Новости».

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МИД Украины призвал Венгрию прекратить провокации и придерживаться международных обязательств в рамках членства государства в Североатлантическом альянсе, Евросоюзе и ООН.

Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик, призывающий к мирному разрешению украинского кризиса. В сюжете рассказали о последствиях конфликта: сиротах и миллионах беженцев. Венгры предупредили, что ситуация может приобрести мировой масштаб. Также в ролике показали карту Украины без Крыма.