Украина выплатит по 100 тысяч гривен заключенным, вернувшимся из России

Кабинет министров Украины принял решение единовременно выплатить каждому из 35 освобожденных из России заключенных по 100 тысяч гривен (примерно 263 тысячи рублей). Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

«Я считаю, что социальная поддержка недавно выпущенных военных моряков, политических заключенных, а также их семей имеет чрезвычайно важное значение», — написала она.

Омбудсмен уточнила, что выплатами будет заниматься Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Все денежные компенсации осуществятся в установленном порядке.

Обмен заключенными состоялся между Россией и Украиной 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35». На Украину вернулись задержанные у берегов Крыма моряки, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.