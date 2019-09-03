  • Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

    03 сентября 2019, 19:05

    Дарья Бунякова

    Международный валютный фонд, согласно программе stand by 2014 года, предоставлял Украине валютные займы. Стране удалось полностью выплатить взятые кредиты. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на заявление украинского Нацбанка.
    Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

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    «Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand by, начатой в 2014 году», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что последние выплаты Украины составили 156 миллионов долларов. Возвращать деньги по программе страна начала еще в августе 2018 года.

    Изначально stand by должна была действовать в течение двух лет и подразумевала займы до 17,1 миллиарда долларов. Украина успела получить 4,6 миллиарда долларов, после чего программу заменили на расширенную. Финансирование продлили на четыре года и выдали еще 8,7 миллиарда долларов.

    Как пишет РИА «Новости», миссия МВФ посетит Украину 10 сентября 2019 года для обсуждения вопроса новой кредитной программы.