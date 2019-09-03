Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

«Мы вас уничтожим»: экс-дипломат Украины назвал сотрудничество с МВФ «могилой» для Зеленского Подробнее

«Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand by, начатой в 2014 году», — сказано в сообщении.

Отмечается, что последние выплаты Украины составили 156 миллионов долларов. Возвращать деньги по программе страна начала еще в августе 2018 года.

Изначально stand by должна была действовать в течение двух лет и подразумевала займы до 17,1 миллиарда долларов. Украина успела получить 4,6 миллиарда долларов, после чего программу заменили на расширенную. Финансирование продлили на четыре года и выдали еще 8,7 миллиарда долларов.

Как пишет РИА «Новости», миссия МВФ посетит Украину 10 сентября 2019 года для обсуждения вопроса новой кредитной программы.