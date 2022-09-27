Украина вынуждена бросать ВСУ в рискованные для них наступления | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 03:06 Поделиться Telegram

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Viber Украина вынуждена бросать ВСУ в рискованные для них наступления Публицист Стаценко: первостепенная задача США сегодня — разрушить европейскую экономику РИА «Новости»

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Журналисты The American Conservative сравнили сегодняшнюю стратегию президента Украины Владимира Зеленского со стратегией Гитлера в 1942 году. К чему привела такая стратегия — всем известно. Отмечается, что украинский лидер в сложившейся катастрофической для страны ситуации продолжает посылать неподготовленных граждан на фронт и отдавать приказы о контратаках. Но, как считает, писатель, публицист и историк Алексей Стаценко, у Украины нет другого выхода: она вынуждена бросать все свои силы в такие рискованные для ВСУ наступления.

Стратегия Гитлера

В своей статье авторы издания указали, что Зеленский, предположительно, по совету своих американских и британских военных советников, «так же, как и Гитлер в 1942 году, принял стратегию удержания позиций на востоке Украины». В материале указано, что при такой тактике будет множество жертв среди украинских военных.

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Далее — прямая речь.

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Отработанная тактика

Я бы не сказал, что это прям с Гитлером связано, потому что все-таки Зеленский на самом деле не нацист в чистом виде, он приспособленец.

Pxhere.com

Можно какую-то параллель проводить с тем, как сейчас действуют украинцы на харьковском направлении, пытаются окружить Красный Лиман. <…>

Но я бы не сказал, что это тактика, скопированная с Гитлера. Это уже отработанная тактика. <…> Просто выхода другого нет, они вынуждены бросать все свои силы вот в такие рискованные наступления, потому что им терять-то нечего, на самом деле.

Я думаю, что очень вероятен [для Зеленского такой же итог, как для Гитлера], потому что он слишком много знает. И когда Украина будет проигрывать, будет риск того, что Зеленский заговорит и начнет рассказывать то, что он не должен рассказывать — тогда его уберут [страны Запада]. Он, скорее всего, не сам это сделает, я не верю, что он это сделает сам <…>, но то, что его могут ликвидировать, чтобы он лишнего не рассказал — это запросто.

Первостепенная задача США

Многие думают, что Америка толкает Украину именно для того, чтобы в первую очередь ослабить Россию. На самом деле, это вторая задача. Первостепенная задача США на сегодня — это разрушить европейскую экономику. И они это успешно делают.

Pxhere.com

Потому что сейчас за счет того, что капиталы бегут из Европы в какие-то более стабильные регионы — в первую очередь, в США — Америке удается избежать краха. Они на сегодня будто вампиры, высасывают соки из европейской экономики. До этого они тоже самое делали с российской экономикой, с экономиками постсоветских стран, и так далее. Вот сейчас их жертвой является Европа.

Да, конечно, они хотят ослабить Россию, да, конечно, они хотят превратить Украину в выжженную территорию — для того, чтобы, когда Россия неизбежно возьмет Украину, она получила разоренный регион <…>. Они этого, конечно, добиваются, но первостепенно на сегодня — это Европа.

Тактика ослабления чужими руками

США решают свои шкурные экономические вопросы. Они заняли очень хитрую тактику, они ее отработали еще в Афганистане, когда проводили операцию «Циклон» и финансировали моджахедов и ослабляли Советский Союз чужими руками.

Вот сейчас они проводят точь-в-точь такую же операцию на Украине. Поэтому они не будут рвать с нами никаких отношений, а, возможно, будут с нами торговать — им это выгодно, решать какие-то вопросы. Но они будут вот так исподтишка нас ослаблять за чужой счет, при этом сами ничего не теряя.

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