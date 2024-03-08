08 марта 2024, 20:09
Украина выйдет из соглашения СНГ о вооруженных силах и погранвойсках
Депутат Гончаренко: Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах
Власти Украины денонсируют соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Соответствующее решение приняли на заседании кабинета министров, добавил парламентарий. Документ подписали в Минске 30 декабря 1991 года.
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Украина также разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств — участниц содружества, заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Этот договор заключили 9 сентября 1994 года в Москве.
Ранее сообщалось, что Украина добилась от Нидерландов гарантий по безопасности. Рассчитанное на 10 лет соглашение в Харькове подписали премьер-министр европейского государства Марк Рютте и украинский лидер Владимир Зеленский.
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