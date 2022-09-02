Важное 02 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Украина решила выйти из состава Объединенного института ядерных исследований Минобразования Украины заявило о намерении страны выйти из ОИЯИ РИА «Новости»

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Украина выходит из состава членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки страны.

В ведомстве пояснили, что украинские ученые осуждают «отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ» в связи с конфликтом на Украине.

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Объединенный институт ядерных исследований представляет международную межправительственную научно-исследовательскую организацию.

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Ее создали на основе соглашения, которое подписали 11 стран 26 марта 1956 года. В феврале 1957 года ее зарегистрировала ООН.

Институт расположен в подмосковном городе Дубне. В состав членов ОИЯИ, не считая Украины, входят 18 стран.

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