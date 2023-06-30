Мир 30 июня 2023, 01:27 Украина выдвинула ультиматум НАТО Офис президента Украины: Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения в альянс Unsplash

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Украинская сторона намерена получить приглашение начать процедуру вхождения в Североатлантический альянс в рамках июльского саммита, иначе президент страны Владимир Зеленский не приедет на него. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква в беседе с Reuters.

Он отметил, что заявка Украины на вступление в блок лежит «на столах» у участников альянса, а ответ на нее включает «приглашение к членству». Жовква настоятельно попросил скорее начать этот процесс. Если на мероприятии «не будет результата» и представители стран НАТО «проявят дефицит мужества», то Зеленскому нет смысла ехать туда.

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Жовква напомнил, как в 2022 году руководство Финляндии и Швеции подали заявку на членство и союзники блока сразу ответили приглашением вступить в альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе блок пошлет украинской стороне сигнал поддержки и сосредоточит внимание на военной помощи киевскому режиму. Журналисты спросили у него о членстве Киева, однако генсек уклонился от прямого ответа.