Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с требованием исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову.

В эфире канала «Украина 24» он отметил, что обратился с этим требованием к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

«Как только эта персона (Пирогова — прим. ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — пояснил Кравчук. Его слова приводит РИА «Новости».

Переговорщик отметил, что ему неизвестно, примет ли представитель самопровозглашенной ДНР участие в следующем заседании ТКГ, поскольку ранее сообщалось о ее болезни.

В середине февраля советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что обострение обстановки в Донбассе неизбежно. По его мнению, это произойдет ближе к лету.

После госпереворота на Украине в 2014 году часть Донецкой и Луганской областей заявила о своей независимости и образовании ДНР и ЛНР. Украина ведет боевые действия в этом регионе в попытке вернуть себе контроль за территориями.