Украина выдвинула России очередные требования по Крыму

Россия должна выполнить обязательства в отношении Крыма. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в беседе с «РБК-Украина», комментируя открытие центров связи на крымском участке.

«Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», — заявил дипломат.

Недавно глава СНБО Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. Это нужно, чтобы можно было общаться с президентом Владимиром Зеленским, правительством страны и другими органами. В Крыму заявили, что это бессмысленно. Тогда Олег Николенко сообщил, что Россия не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями.

Представитель МИД Мария Захарова также высказалась на эту тему. Она заявила, что это похоже на очередной цирковой номер. Особенно примечательным дипломат считает то, что инициировал такие действия именно СНБО. Тем не менее заявления по поводу Крыма в СНБО звучат довольно часто.