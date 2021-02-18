Украина выдвинула обвинения против российского замминстра

Заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. СБУ разместила эту информацию у себя на странице в Facebook.

В Facebook СБУ написана, что ему вменяют якобы «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведение агрессивной войны», а также «нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством».

Помимо этого, украинские следователи считают, что в 2014 году Картаполов якобы участвовал в организации Иловайского котла.

«Андрей Картаполов в январе–феврале 2015 года, занимая должность начальника главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — добавляется в тексте сообщения.

Украинские власти не единожды обвиняли Россию во внутреннем вмешательстве в дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». В частности, в Киеве считают, что Москва является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось в конфликт соседей.