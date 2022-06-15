Украина выдвинула новое требование к США по ленд-лизу

Украина решила заключить с США соглашение о ленд-лизе в сфере энергетики. Американцы должны будут обеспечить страну сжиженным природным газом (СПГ).

По новому ленд-лизу США, сообщил журнал Foreign Policy, поставят на Украину шесть миллиардов кубометров СПГ. Газ сначала переправят в Европу, а потом — по газопроводу на Украину, поскольку у страны нет своих терминалов.

Расплатиться с Соединенными Штатами украинская сторона планирует после того, как увеличит внутреннюю добычу газа.

«Они удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», — заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, который ранее встречался с представителями администрации США.

Вдобавок Украина предложила обеспечить «международное финансирование» для приобретения газа на Ближнем Востоке и севере Африки. Страна также планирует получить средства от Международной финансовой корпорации США.