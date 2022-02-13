Украина выделит $600 млн на бесперебойные полеты в стране

Украинские власти выделяют средства, чтобы обеспечить в воздушном пространстве страны бесперебойные перелеты. На эти цели собираются направить 16,6 миллиарда гривен — порядка 600 миллионов долларов. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в пятницу состоялось внеочередное заседание правительства Украины. На нем министры приняли изменения в планы на резервный фонд госбюджета страны. В том числе — выделили значительную сумму на полеты над Украиной для страховых и лизинговых компаний.

«Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее украинским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Черным морем, пока там проводятся военные учения РФ. В госпредприятии «Укаэрорух» подчеркнули, что это только рекомендации, запрета на перелеты нет. Авиалинии попросили заранее спланировать и скорректировать свои маршруты, чтобы они не пролегали над некоторыми районами Черного и Азовского морей.