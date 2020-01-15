Украина выделила семьям погибших в Иране по 8,3 тысячи долларов

Премьер-министр заверил, что правительство страны также окажет юридическую поддержку всем родным и близким погибших. Он заявил, что единовременная материальная помощь из резервного фонда будет выделена до того, как семьи получат все страховые выплаты.

По данным издания, восьмого января в небе над Тегераном рухнул украинский Boeing. Все 176 пассажиров, находившиеся на борту, погибли. Позднее иранские военные признались, что воздушное судно было ошибочно сбито системами ПВО страны.