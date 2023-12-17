Мир 17 декабря 2023, 12:01 Украина вычеркнула Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны» НАПК исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны» Vladimir Baranov/Globallook Press

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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International как «международного спонсора войны». Отметка появилась на сайте агентства, ведущего этот реестр.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — указали в НАПК.

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Raiffeisen Bank International — одна из крупнейших австрийских банковских групп со штаб-квартирой в Вене. Raiffeisen Bank работает в 24 странах. В Центральной и Восточной Европе он охватывает 12 стран, пять из которых являются членами Евросоюза, с дочерними банками.

В списке «спонсоров войны» Raiffeisen Bank находился с марта 2023 года из-за того, что продолжил деятельность в России. Австрийская банковская группа обещала уйти из РФ до конца 2023 года, но отложила дату.