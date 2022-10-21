Украина введет удостоверения для граждан, которые хотят вернуться на родину из России | 360°

Мир 21 октября 2022, 21:30 Украина введет удостоверения для граждан, которые хотят вернуться на родину из России Премьер Украины Шмыгаль анонсировал введение удостоверений для желающих вернуться из РФ РИА "Новости"

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Украинские власти вводят специальное удостоверение личности для граждан, которые захотят вернуться на родину с территории России. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в сообщении Шмыгаля.

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Удостоверение могут получить члены семей граждан Украины, которых якобы «депортировали» в Россию. Желающие могут обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, пояснил премьер.

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Однако Шмыгаль не уточнил, сколько всего таких граждан и для каких целей нужен этот документ, который отделяет одних украинцев от других.

РЖД объяснили, почему украинцам выдают предупреждения при поездке из России в Белоруссию. Предупреждения гражданам Украины, что их могут «удалить из поезда» по пути из России в Белоруссию и оштрафовать, вручаются для информирования их о возможном нарушении. Согласно правилам пересекать границу России и Белоруссии на поезде могут только некоторые категории людей.