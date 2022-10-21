Украина введет удостоверения для граждан, которые хотят вернуться на родину из России | 360°

21 октября 2022, 21:30
Украина введет удостоверения для граждан, которые хотят вернуться на родину из России
Премьер Украины Шмыгаль анонсировал введение удостоверений для желающих вернуться из РФ
Украинские власти вводят специальное удостоверение личности для граждан, которые захотят вернуться на родину с территории России. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в сообщении Шмыгаля.
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Удостоверение могут получить члены семей граждан Украины, которых якобы «депортировали» в Россию. Желающие могут обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, пояснил премьер.
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Однако Шмыгаль не уточнил, сколько всего таких граждан и для каких целей нужен этот документ, который отделяет одних украинцев от других.
РЖД объяснили, почему украинцам выдают предупреждения при поездке из России в Белоруссию. Предупреждения гражданам Украины, что их могут «удалить из поезда» по пути из России в Белоруссию и оштрафовать, вручаются для информирования их о возможном нарушении. Согласно правилам пересекать границу России и Белоруссии на поезде могут только некоторые категории людей.
Украина
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