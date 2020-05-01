Украина ввела спецпошлины на уголь из России

Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Такое решение было принято «для защиты внутреннего рынка».

По данным украинского Госстата прошлом году Россия поставила в страну 58% всего каменного угля и антрацита, пишет РИА «Новости». Это составляет порядка 2,8 миллиарда долларов. В первые два месяца 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину превышала 61%.

Под новые пошлины не попадут только антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Киев планировал введение пошлин еще с середины апреля, но затем вступление решения в силу было перенесено на 1 мая.

«Однако мы смогли выработать механизм, который …устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок», — объяснил такой шаг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.