Мир 04 февраля 2023, 18:33 Украина ввела санкции против умерших архиереев РПЦ Митрополит Антоний: власти Украины вносили в список санкций умерших архиереев РПЦ РИА «Новости»

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Украинские силовики внесли в санкционные списки уже умерших архиереев Русской православной церкви. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил митрополит Волоколамский, руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антоний.

По его словам, первый подобный список появился еще летом, его опубликовал главк управления украинской разведки.

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«Увидел в нем, к своему изумлению, митрополита Николая, который умер еще в середине прошлого века. Наверное, он представляет опасность для Украины даже спустя десятилетия после смерти», — сказал Антоний.

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Митрополит предположил, что составлявшие список лица просто скопировали с официального сайта фамилии и имена всех архиереев Русской православной церкви, после чего внесли их в ограничительный лист.

Нынешний украинский режим с конца 2022 года выступает против Украинской православной церкви. В некоторых областях страны деятельность УПЦ уже запретили, заподозрив ее в связях с Россией.