Украина ввела санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму

Никарагуа открыла почетное консульство в Крыму. В ответ на это Украина ввела санкции против центральноамериканской республики. За постановление об ограничениях проголосовали 322 депутата Верховной рады.

«Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года „О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа“, введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года», — приводит ТАСС текст постановления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в Раде и заявил, что летом 2019 года правительство Никарагуа «осуществило недружественные действия по отношению к Украине» и «внедрило инициативу» по открытию почетного консульства в Крыму. Дипмиссия начала работать в ноябре прошлого года.

Киев пригрозил Никарагуа санкциями сразу после открытия консульства. «Соответствующее решение имеет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государства, в частности Никарагуа», — заявил тогда украинский вице-премьер Алексей Резников.