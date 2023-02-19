Мир 19 февраля 2023, 21:37 Украина ввела санкции против 333 россиян Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях в отношении 333 россиян Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 российских граждан. В список попали банкиры и топ-менеджеры «Альфа-банка». Документ опубликовали на сайте офиса лидера страны.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года „О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — говорится в тексте указа.

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В списке значатся 333 человека, среди которых топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, бизнесмен Олег Сысуев и другие. Срок действия санкций составляет 10 лет.

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Мерами предусмотрено блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, а также запрещено участвовать в приватизации.

В первых числах января украинские власти ввели новые антироссийские санкции. В списке оказались 200 предприятий и компаний атомной отрасли. Указом Зеленского приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств. Санкции утвердили сроком на 50 лет.