Украина ввела санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранных «криминальных авторитетов. С таким заявлением в своем видеообращении к нации выступил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что деятельность воров в законе известна по всему миру. Большая часть людей из санкционного списка сейчас находится вне Украины. На свободе остаются 34 человека.

«Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда», — привел цитату Зеленского телеканал «Громадский».

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет въезжать на территорию Украины, отказ в предоставлении визы, вида на жительство или временное проживание, принудительное выдворение с территории Украины.

Имен, которые вошли в этот список украинский лидер не назвал. Но в своем канале в Telegram он добавил, что поставил вопрос о принадлежности земель исторических районах Киева Конча-Заспа и Пуща-Водица. По словам Зеленского, при прошлом лидере страны за очень символическую плату земли передали неизвестным лицам.