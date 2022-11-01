Украина ввела ограничения на электропотребление | 360°

Мир 01 ноября 2022, 11:09 Украина ввела ограничения на электропотребление «Укрэнерго» сообщила об ограничениях на электропотребление в центре и на севере страны РИА "Новости"

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На Украине ввели ограничения на электропотребление в центральных и северных регионах после ударов по пунктам военного управления и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила государственная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — говорится в сообщении.

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В компании заявили, что временные контролируемые ограничения необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети. Энергетики пообещали также «как можно быстрее» восстановить поврежденные энергообъекты.

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Днем ранее ракетами комплекса С-300 нанесли удары по Харькову и Чугуевскому району. Они пришлись на объекты критической инфраструктуры, что вызвало проблемы с электроснабжением. Глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что в город прилетели две ракеты. Обе попали в объект критической инфраструктуры. Из-за ударов приостановил работу харьковский метрополитен.