Мир 05 июля 2023, 19:36 Украина ввела новые санкции против российских компаний Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Кипра и Люксембурга РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер“», — указали в документе.

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Новые санкции коснулись деятельности компании «Альфастрахование».

В начале июля украинский лидер объявил о санкциях против более чем 190 физических лиц, в частности граждан России. Ограничительные меры будут действовать 10 лет.

Санкции также коснулись деятельности свыше 290 юридических лиц, в частности российских заводов и компаний, а также организаций Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Ранее власти Швейцарии сообщили о присоединении страны к 11-му пакету санкций, которые Евросоюз ввел против России. До этого спецслужбы страны обвинили Москву в «отправке разведчиков» в Европу.