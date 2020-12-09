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    09 декабря 2020, 17:19

    Украина введет локдаун с 8 января

    Анатолий Минкин

    Усиленные карантинные ограничения будут действовать на Украине с 8 по 24 января. Как сообщил телеканал «112», с таким заявлением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
    Украина введет локдаун с 8 января

    Глава украинского Кабинета министров заявил, что работать будут только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели.

    На срок ограничений закрываются кинотеатры, фитнес-клубы торговые центры, магазины непродовольственных товаров. Заведения общественного питания могут работать только навынос или доставку.

    На каникулы отправят школьников и студентов. Детские сады продолжат работать. В стране запретят проведение массовых мероприятий.

    Общественный транспорт будет работать в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны, то есть в одном автобусе не может быть больше 20 человек.

    Это не первый локдаун, который вводит Украина. В марте, как и в других государствах, здесь действовал жесткий карантин для борьбы с коронавирусом. Смягчать ограничения начали в конце весны.

    По данным на 9 декабря, за сутки на Украине выявили 12 585 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 845 343.