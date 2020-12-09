Украина введет локдаун с 8 января

Глава украинского Кабинета министров заявил, что работать будут только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели.

На срок ограничений закрываются кинотеатры, фитнес-клубы торговые центры, магазины непродовольственных товаров. Заведения общественного питания могут работать только навынос или доставку.

На каникулы отправят школьников и студентов. Детские сады продолжат работать. В стране запретят проведение массовых мероприятий.

Общественный транспорт будет работать в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны, то есть в одном автобусе не может быть больше 20 человек.

Это не первый локдаун, который вводит Украина. В марте, как и в других государствах, здесь действовал жесткий карантин для борьбы с коронавирусом. Смягчать ограничения начали в конце весны.

По данным на 9 декабря, за сутки на Украине выявили 12 585 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 845 343.