Украина впервые приступила к импорту газа из Венгрии

Украинский газовый оператор впервые начал физически импортировать газ с территории Венгрии. Раньше у страны не было возможности реверсных поставок голубого топлива.

Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон пояснил в Facebook, что раньше Украина могла работать только в направлении Венгрии. Транспортировку газа в обоих направлениях обеспечили благодаря техническим мероприятиям.

«Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа на Украину даже при отсутствии транзита», — подчеркнул Макогон.

По его словам, открытие направления позволило трейдерам организовывать украинской стороне поставки сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

Операторы ОГТСУ и FGSZ заключили в конце декабря 2021 года соглашение, которое позволяет транспортировать до восьми миллионов кубометров газа в сутки из Венгрии на Украину. Бронь на гарантированные мощности при поставках в этом направлении, уточнил «Интерфакс», действительна до 30 сентября 2022 года.

После запуска «Северного потока — 2», считают политологи, Украине придется начать транспортировать газ из России напрямую.