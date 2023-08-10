10 августа 2023, 05:32
Украина впервые отчиталась перед Пентагоном о применении кассетных снарядов
CNN: Украина отправила Пентагону первый доклад о применении кассетных снарядов
Украинские власти предоставили Пентагону доклад о применении кассетных ракет, отправленных Киеву со стороны США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника с Украины.
«Информация, переданная Министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей», — сказано в публикации.
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В материале подчеркнули, что источник не стал раскрывать точные цифры в документе.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали кассетными боеприпасами окопы с украинскими военнопленными. Обстрел случился недалеко от села Работино в Запорожской области.
Все началось, когда российские бойцы ворвались на позиции противника на этой территории и взяли в плен сдавшихся боевиков. Украинская артиллерия с другой стороны начала наносить удары по этим окопам, несмотря на то, что там находились их же сослуживцы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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