Мир 25 декабря 2022, 10:18 Украина возродила разгромленный в Мариуполе националистический полк «Азов» «Военное обозрение»: на Украине решили возродить признанный террористическим в РФ «Азов» РИА «Новости»

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На Украине решили возродить запрещенный и признанный террористическим в России полк «Азов»*. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Авторы публикации отметили, что ВСУ уже создали два батальона будущего полка, третий находится в стадии формирования.

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В состав воинского объединения вошли боевики, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Украинское центральное телевидение рекламирует набор в «Азов»*.

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«Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения», — отметил представитель полка.

Издание уточнило, что, таким образом, на Украине два «Азова»*: один относится к украинской армии, второй — к Нацгвардии.

В пятницу, 23 декабря, суд в Донецке продлил арест 19 боевикам «Азова»* на два месяца.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.