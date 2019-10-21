Украина возобновит расследование вмешательства в американские выборы

Депутат доказал давление США на Украину по делу Байдена Подробнее

«Сегодня утром Печерский районный суд г. Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства № 42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США. Таким образом, уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года будет возобновлено», — сообщил депутат Верховной рады Андрей Деркач в своем аккаунте Facebook.

Депутат заявил также, что передал Генпрокуратуре информацию о незаконной выдаче информации и вмешательствах украинских правоохранителей в дела Соединенных Штатов.

Ранее Деркач уже публиковал документы, подтверждающие, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава передавал информацию, которая могла повлиять на выборы в США, американскому посольству в Киеве.

По словам депутата, вмешательство состояло в незаконной публикации данных против руководства избирательного штаба Дональда Трампа. Он предположил, что информация могла быть сфальсифицирована.