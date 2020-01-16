Украина возбудила уголовное дело после публикаций СМИ об атаке российских хакеров

Полиция Украины возбудила уголовное дело после публикаций американских СМИ о попытке взлома сайтов Burisma Holdings и студии «Квартал 95» российскими хакерами.

Как сообщили в пресс-службе украинского МВД, делом занимается департамент киберполиции. Его расследуют по статьям о нарушении тайны переписки и несанкционированном вмешательстве в работу электро-вычислительных машин.

«В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ», — сообщили в пресс-службе украинской полиции.

Для расследования преступления на Украине собираются создать международную следственную группу с участием представителей ФБР.

Американская газета The New York Times сообщила, российские хакеры пытались взломать сервера украинской газовой компании Burisma и студии «Квартал 95». Что искали злоумышленники, в публикации не уточнялось.