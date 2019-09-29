Украина восстановит пассажирское сообщение с Крымом

Киевские власти намерены в ближайшее время восстановить официальное пассажирское сообщение между Украиной и Крымом. Сейчас на границе между материком и полуостровом строят Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ).

«КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала „Укрзализныця“. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что во время, когда была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“», — рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Интервью с ним опубликовало украинское бюро радио «Свобода».

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По словам министра, будет отстроена и сервисная часть инфраструктуры. Также появятся соответствующие станции.

«Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», — добавил Криклий, подтвердив, что планируются официальные перевозчики. «Обязательно», — подчеркнул министр.

Из контекста интервью осталось непонятным, о каких перевозках идет речь — автобусных или железнодорожных. Судя по тому, что в проекте участвует «УЗ» («Укрзализныця» — украинские железные дороги), вероятнее всего в высоких киевских кабинетах решили восстановить именно железнодорожное пассажирское сообщение.

Движение поездов и автобусов через границу с Крымом было прекращено Киевом в 2014 году в одностороннем порядке. Решение было политическим и принимали его точно не в «УЗ».

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Спикер парламента Крыма Ефим Фикс подтвердил, что полуостров готов принимать украинские поезда, но для этого придется восстановить часть путей, которые украинские радикалы разобрали в Херсонской области перед границей с Крымом. Учитывая, что киевская казна не так полна, как утверждают на Украине, железнодорожное сообщение через Крымский мост Россия откроет скорее, чем Украина свое через Чонгар.