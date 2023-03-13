Мир 13 марта 2023, 10:21 Украина вошла в тройку импортеров оружия, а Европа осталась без защиты — ученые SIPRI: Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Европейские страны закупили в прошлом году почти вдвое больше оружия, но все равно остались беззащитны. Большие потоки снарядов и техники направили на Украину, и она вошла в тройку крупнейших импортеров, заявила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на выводы Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Импорт вооружений в Европу по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим возрос на 93%. Украина стала третьим по величине импортером вооружений в мире, больше закупили только Катар и Индия. Если в прошлом году на нее пришлись 8% мировой торговли оружием, то за год до этого — всего 0,1%. Тенденция к перевооружению, выяснили ученые SIPRI, появилась в 2014 году, Евросоюз начал стараться лучше координировать политику в области безопасности и обороны.

Реклама

«Несмотря на это, Европа вряд ли в состоянии защитить себя в чрезвычайной ситуации. <…> Мы находимся в нескольких световых годах от общеевропейской военной силы. Вместо этого 27 национальных армий как можно неэффективнее ползут по зарослям», — заявил автор статьи.

Реклама

В качестве примера он привел армию Германии — министр обороны Борис Писториус признал, что у страны нет ресурсов для обороны. Недалеко от нее, по словам журналиста, ушли Вооруженные силы Великобритании — в ближайшее время правительство собирается представить план восстановления боеготовности своей ослабленной армии.