Украина вновь стала закупать электроэнергию в России

Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Эту информацию подтвердил представитель российской компании «Интер РАО». Экспорт производится в пилотном режиме и только по предоплате.

Как уточнило РИА «Новости», Киев прекратил импортировать из России электроэнергию в 2015 году. В сентябре текущего года Верховная рада одобрила ее экспорт из России и Белоруссии на договорной основе.

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О возобновлении импорта энергии также сообщила «Украинским новостям» пресс-служба компании «Укрэнерго».

«Да, вчера (1 октября) была поставка электроэнергии», — сообщили в компании, но не раскрыли условия договоренности.

Запуск рынка электрической энергии в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС состоялся 1 июля. Эксперты утверждают, что на Украине еще не созданы условия для его функционирования. Президент страны Владимир Зеленский предлагал отложить запуск новой модели, но Верховная рада не стала рассматривать его предложение.

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил интернет-изданию delo.ua, что принятый закон пролоббировал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. Вовк крайне негативно отозвался о возобновлении поставок электроэнергии из России.

«„Спасибо“ господину Герусу и его руководителю Коломойскому за действия против интересов Украины, а именно возврат к зависимости от РФ во всех сферах — энергетике, экономике, политике!» — подчеркнул Вовк.