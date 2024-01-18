Мир 18 января 2024, 19:23 Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя шоколада из Швейцарии НАПК: швейцарскую компанию Barry Callebaut внесли в список «спонсоров войны» James Arthur Gekiere / Global Look Press

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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию — производителя шоколада Barry Callebaut. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«НАПК внесло Barry Callebaut в список международных спонсоров войны», — указали в НАПК.

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Поводом для внесения компании в перечень стало продолжение ее деятельности на территории России на фоне конфликта на Украине.

В настоящее время доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. По всему миру работают более 60 фабрик компании. Она работает на российском рынке с конца 1990-х годов, реализуя шоколад, начинки, украшения и какао-продукты.

Ранее на Украине в список «международных спонсоров войны» внесли сеть ресторанов быстрого питания Subway, писал RT. Такое решение объяснили тем, что американская компания продолжает активно сотрудничать с Россией.