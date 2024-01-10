10 января 2024, 18:38
Украина внесла американскую сеть фастфуда в список «спонсоров войны»
НАПК Украины включило компанию Subway в список спонсоров войны
Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway попала в список «международных спонсоров войны», составленный украинским Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
НАПК приняло такое решение в связи с работой ресторанов сети в России. По данным НАПК, в стране работают более 500 точек Subway, компания платит налоги в бюджет Российской Федерации.
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Ранее украинское агентство назвало «спонсором конфликта» швейцарскую корпорацию Nestle. Компанию обвинили в том, что она поддерживает Россию и создала на территории страны семь тысяч рабочих мест. В черный список НАПК также попали PepsiCo, Mars, табачные фирмы Philip Morris и Japan Tobacco, производители Bacardi, «Медвежонок Барни», Lipton и другие.
В декабре агентство удалило из списка «спонсоров войны» Raiffeisen Bank. Австрийская группа пообещала, что уйдет из России.
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