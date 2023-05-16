Эксклюзив 16 мая 2023, 11:33 Украина влезла в долговую яму. США выкачают все ресурсы страны Политолог Гуреев: Украина отдаст США все свои ресурсы в ответ на оказываемую помощь Unsplash

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Украинское государство и народ получают от США гуманитарную и военную помощь. Украина таким образом становится вассалом американцев. Штаты в итоге выкачают из страны все возможные ресурсы. Таким мнением с «360» поделился политолог Данила Гуреев.

«Американцы как нация очень прагматичны. Они никогда не помогают бесплатно. Так было в период ленд-лиза, когда они поставляли технику и продукты питания на территорию СССР. Советский Союз потом долго рассчитывался по этим долгам», — напомнил Гуреев.

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По его словам, так же было во времена плана Маршала, когда оказывалась гуманитарная помощь в восстановлении Европы. По большей части европейские страны расплачивалась «политическими очками, лояльностью».

«С Украиной происходит аналогичная ситуация. Вся американская помощь, оказываемая киевскому режиму, не является бесплатной. Украина, если продолжит существовать как государство, будет вынуждена выплачивать еще несколько десятков поколений вперед долги, которые у нее накапливаются сегодня», — считает эксперт.

Однако в отличие от СССР или европейских государств, которые были платежеспособны, Украина столкнется с большими трудностями.

«С точки зрения финансовой ликвидности я бы никогда ни копеечки в Украину не вложил. Американцы понимают, что свои затраты они вернут другими способами. Украина становится не просто марионеточным государством США, она становится вассальным государством», — отметил политолог.

Он напомнил, что в случае отхода от генеральной линии Демократической партии США, украинцам «сразу же напомнят их место». Гуреев заявил, что Украина никогда не была страной с успешным экономическим ростом, но все равно она при этом остается серьезным сырьевым государством. У нее есть лес, сельхозпродукция и другие сырьевые продукты.

«Мне кажется, что США уже сегодня начинают свою политику выкачки ресурсов, не учитывая интересы Украины. Политика отношений между двумя странами будет губительной для украинского народа в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах», — резюмировал собеседник «360».

Ранее стало известно, что Украина заключила договор с американской корпорацией BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA). Вместе они создадут «Фонд развития Украины». Газета «Известия» написала, что фактически «это означает завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства — от чернозема до электросетей».